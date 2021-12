Zo reageert Hind op volkslied-ophef

Video

Ophef rondom zangeres Hind. Vorige week kondigde ze nog aan dat ze ons volkslied mocht zingen als Max Verstappen wereldkampioen in de Formule 1 zou worden. Maar toen het Wilhelmus zondagmiddag werd ingestart was ze nergens te bekennen. Wilson Boldewijn spreekt Hind vanuit Dubai over alle ophef en ze legt uit hoe het zit.