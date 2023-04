Kijkje in veelbesproken azc: 'Gewapende ruzie over drugs'

Video

Het asielzoekerscentrum in het Brabantse Budel haalt vaak het nieuws door overlast en de vele klachten van omwonenden. Wat gebeurt er nou precies achter de hekken en hoe is het verblijf voor de soms wel 1500 asielzoekers? Jeroen Holtrop kreeg een exclusief kijkje achter de schermen. Jeroen spreekt met Bert Scholtes, hij is door het coa aangesteld om de relatie met omwonenden en organisaties in de buurt te verbeteren.