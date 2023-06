‘Dit kan mannen Vandaag Inside niks schelen’

16:33 Video

Het is zwoegen voor Marcel & Gijs om de SBS-kijkers voor zich te winnen. Van het miljoenenpubliek dat naar Vandaag Inside keek, is weinig over. De vakantiekrachten scoren beduidend lager op hetzelfde tijdstip. Kijkcijferexpert Tina Nijkamp kijkt terug op de eerste afleveringen van deze opvallende talkshow.