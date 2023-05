'Daarin is Arne Slot écht een meester gebleken'

15 mei Video

Feyenoord kroonde zich zondag officieel tot kampioen van Nederland. Voor de Rotterdammers is het de zestiende landstitel in de geschiedenis van de club. Oud-Feyenoorder Michiel Kramer en chef voetbal Valentijn Driessen over het glansrijke seizoen van de ploeg van trainer Arne Slot.