Vertrekt Slot? ‘Op zo’n club zal hij mikken’

17:06 Video

Feyenoord kroonde zich zondag officieel tot kampioen van Nederland. Voor de Rotterdammers is het de zestiende landstitel in de geschiedenis van de club. Oud-Feyenoorder Michiel Kramer en chef voetbal Valentijn Driessen over het glansrijke seizoen van de ploeg van trainer Arne Slot.