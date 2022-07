‘Lieke Martens is nooit in haar spel gekomen’

Video

Zaterdag speelt Oranje de loodzware kwartfinale-wedstrijd van het EK tegen Frankrijk. Mét Vivianne Miedema want die is terug van een coronabesmetting, maar zonder sterspeler Lieke Martens. Hoe groot dat gemis is, weet verslaggever Lars van Soest.