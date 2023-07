Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie van De Telegraaf

Zien: fraudeur blundert met afschermtruc en is haarscherp in beeld

15:39 Video

Een pinfraudeur in Kampen is haarscherp vastgelegd op camera, terwijl hij de beveiliging juist te slim af dacht te zijn. Als de man op de pinautomaat aan de Lovingstraat in Kampen afloopt probeert hij de camera te blokkeren. Ondertussen wordt hij vanuit andere hoeken gewoon gefilmd. Halverwege vergeet de pinfraudeur zijn trucje. De man pint vanaf de rekening van een man die kort daarvoor weduwnaar is geworden. Even daarvoor was de pinpas bij het slachtoffer opgehaald door iemand die zich voordeed als een overheidsmedewerker.Denk jij te weten wie deze pinfraudeur is? Geef je informatie dan door aan de politie. Dat kan via het digitale tipformulier; www.politie.nl/TelegraafOf bel gratis tiplijn; 0800-6070. Anoniem informatie doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem; 0800-7000.Vermeld aub bij het doorgeven van je tip de code T3018.