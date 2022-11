Gratis naar WK in Qatar? ‘Iedereen valt Tietenman aan’

Video

De VI-mannen hebben aan tafel een gesprek over de actie van de Qatarese overheid om vijftig Oranjefans onder voorwaarden naar het WK in Qatar te halen. Harry Goudsblom, beter bekend als de Tietenman, is één van de Oranjefans die naar het WK mag.