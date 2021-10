Bestuurder verliest macht over het stuur (en maakt een pirouette)

Video

Een opmerkelijk moment deze keer in Aso van de Week. De inzender rijdt op de A7 bij knooppunt Zaandam als voor hem een bestuurder de macht over het stuur verliest. Zelf iets bijzonders gefilmd op de weg? Mail het ons via verkeer@telegraaf.nl.