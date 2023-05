'Deze vorm van criminaliteit is jarenlang zwaar onderschat'

En weer is het raak in Rotterdam: een aanslag met een explosief. Een geripte partij drugs zou de oorzaak zijn van de aanslag. Het lijkt steeds vaker voor te komen. Misdaadverslaggever Mick van Wely ziet een gevaarlijke trend ontstaan en denkt dat het jarenlang is onderschat.