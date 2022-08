Winnaar mooiste karper: ’Voor 19.000 euro is hij van jou!’

Video

De duurste Japanse Koi die ooit verkocht is, had een prijs van 1,5 miljoen euro. Wij vragen Ramon Honders, winnaar van het Koi Karper event in Kasteeltuinen Arcen wat hij voor zijn kampioen wil hebben.