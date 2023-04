Duitse schipper pijnlijk in de fout: 'Je mag ook met badkuip naar Engeland varen'

Video

De kustwacht houdt de Noordzee veilig door zoek- en reddingsacties uit te voeren, strafbare feiten op te sporen en te kijken of iedereen zich aan de regels houdt. In deze aflevering van Handhavers krijgen wij een kijkje achter de schermen bij deze organisatie. We mogen exclusief mee tijdens een controle op zee.