‘Advocaat kroongetuige geliquideerd in Amsterdam’

Binnenland

De man die woensdagochtend is doodgeschoten in Amsterdam zou de advocaat Derk Wiersum zijn, die kroongetuige Nabil B. bijstaat in het liquidatieproces Marengo rond het criminele kopstuk Ridouan Taghi. Dat bevestigen meerdere bronnen uit de directe omgeving