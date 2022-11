‘Ajax wilde Ihattaren laten opnemen in een kliniek’

Video

Mohamed Ihattaren heeft de hoop om zijn carrière nieuw leven in te blazen niet opgegeven. De oud-speler van PSV is deels bij de familie Nouri ingetrokken en wordt door hen begeleid. Valentijn Driessen, chef voetbal van Telesport, over de veelbesproken Ihattaren.