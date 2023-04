‘Amerikaanse verhoren Pentagon-spion zullen er hard aan toegaan’

Amerika is in de ban van een defensiemedewerker die de documenten uit het Pentagon heeft gelekt. De 21-jarige man uit Massachusetts wordt ervan verdacht dat hij degene is die papieren online heeft gezet. Als hij schuldig wordt bevonden wacht hem een zware straf, maar Amerika zou Amerika niet zijn als ook deze arrestatie tot verdeeldheid leidt. Amerikakenner Raymond Mens volgt de zaak en denkt dat de actie verregaande gevolgen kan hebben.