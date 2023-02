Afscheid Nick & Simon nabij: ‘Emotioneel traject’

Video

Afgelopen zomer kondigden Nick & Simon aan dat ze na zeventien jaar uit elkaar gaan. Met de afscheidsconcerten in april komt het einde van dit muzikale duo in zicht. Verslaggever Jordi Versteegden sprak de Volendamse sterren op de persdag van het nieuwe SBS6-programma Avastars, waar hij ze onder andere vroeg naar hoe definitief het einde van dit duo is.