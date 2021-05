Slachtoffer wraakporno deelt heftig verhaal: 'Ik raakte iedereen kwijt'

Video

De 23-jarige Zuellen Rodrigues is op haar 18e slachtoffer geworden van wraakporno. Haar ex heeft tijdens de seks stiekem een filmpje van haar gemaakt en op internet geplaatst. Deze heftige gebeurtenis heeft een gigantische impact op haar leven gehad. Aan Wilson Boldewijn vertelt Zuellen in Praat Mee haar verhaal.Denk je aan zelfmoord? Praat erover. Bel 0800-0113 of chat via 113.nl.