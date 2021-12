Spanning in verpleeghuis: 'Kunnen patiënten soms niet opnemen'

In woon -en zorgcentrum 't Huis aan de Poel in Amstelveen zijn ze extra alert nu de coronabesmettingen oplopen in Nederland. Een winter zoals een jaar terug, waarbij meerdere bewoners het leven lieten door het virus, willen ze hier niet nog een keer meemaken.