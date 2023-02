Gevluchte journalist openhartig: 'Dit interview kan in Rusland niet'

Video

De oorlog in Oekraïne duurt inmiddels een jaar. En dat betekent ook dat de gevluchte journalisten van The Moscow Times inmiddels bijna een jaar in Nederland verblijven. Wij spraken met oprichter Derk Sauer en twee van zijn Russische collega’s die huis en haard hebben moeten achterlaten.