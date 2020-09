Marian (76): Ik ben best wel trots op mijn borsten

Vrouw

Elke week hult een VROUW-lezeres zich in lingerie en geeft zich - bijna - bloot. Deze week: Marian Nijssen. Zij woont samen, heeft twee volwassen zoons en is gepensioneerd. Ze is 1 meter 65, weegt 69 kilo en heeft cup 90D. Marian: “Ik doe er niets aan, mijn moeder zag er ook zo goed uit.”