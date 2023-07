Schiphol sluit extreme zomerdrukte niet uit: ‘Geen garanties’

04 jul. Video

Schiphol Airport had dinsdag goed nieuws te melden, want die extreem lange rijen die we in 2022 zagen in de vertrekhal moeten definitief tot het verleden behoren. En dus was een deel van de Nederlandse pers opgetrommeld om te horen hoe de luchthaven dit met z’n partners hoopt te bewerkstelligen.