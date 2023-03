Heftige overval op Zwols restaurant

Video

Opsporing Verzocht besteedde dinsdagavond aandacht aan een overval op een sushi-afhaalrestaurant in Zwolle. De dader is vermoedelijk rond de twintig jaar oud en heeft een lichte huidskleur. Heeft u tips over de zaak? Bel dan 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem op het nummer 0800-7000.