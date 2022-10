Wapenfabriek in Nederland? ‘Dit kan snel gaan’

Video

In de vorige eeuw stopte de laatste Nederlandse wapenfabriek AI in Zaandam. Een Nederlandse ondernemer wil het merk weer terugbrengen en opnieuw vuurwapens produceren op Nederlandse bodem. Wilson Boldewijn nam met hem een kijkje in het wapendepot van het militair museum en keek daar naar zowel de geschiedenis als de toekomst.