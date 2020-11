Heleen van Royen openhartig over opgraven overleden vader

Video

Heleen van Royen zit twintig jaar in het vak. De schrijfster trakteert haar lezers met - hoe kan het ook anders - een nieuw boek. Omdat een feestelijke boekpresentatie er nu niet in zit gaat ze zelf langs bij bekende vrienden om een exemplaar te overhandigen. Eén van hen is Patty Brard, die andersom haar kinderboek over de hondjes Bibi en Lulu cadeau gaf aan Heleen.