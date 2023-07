Hevige storm in Zuid-Tirol: bruggen verwoest

30 jul. Video

De Noord-Italiaanse provincie Zuid-Tirol is zaterdagavond getroffen door zware stormen, met hevige regenval en felle windstoten. De onweersbuien hebben op verschillende plaatsen in de provincie schade aangericht. Zo is op sociale media te zien hoe de Furkelbeek buiten zijn oevers treedt en drie bruggen vernielt.