Wie is de Mol-kandidaat reageert op bizar gerucht

Binnenland

Roeland Fernhout reageert op een hardnekkig gerucht dat over hem rondgaat. De acteur was in 2005 kandidaat in het programma Wie is de Mol?, maar moest het spel vroegtijdig verlaten. Het gerucht gaat dat niet Yvon Jaspers maar híj de oorspronkelijke Mol was van het seizoen.