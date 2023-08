Prigozjin ‘vecht’ voor Afrika: ‘Pakken ISIS en Al Qaida'

09:02 Video

De Wagner-baas Prigozjin claimt momenteel in Afrika te zijn om strijders te rekruteren voor zijn huurlingenleger. Op een video die maandag naar buiten kwam stelt Prigozjin te strijden tegen de bandieten van ISIS en Al Qaida en te vechten voor een veiliger Afrika. Waar en wanneer de video is opgenomen, is niet bekend.