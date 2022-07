B&B Vol liefde-Caroline over nieuw seizoen: ‘Dít vind ik best heftig’

Video

Caroline is een van de spraakmakende deelnemers die in het vorige seizoen van B&B Vol liefde de liefde zocht. De oud-B&B-eigenaresse uit Oostenrijk kijkt ook dit jaar naar het populaire RTL-programma. Aan De Telegraaf vertelt Caroline wat ze er tot nu toe van vindt. Bekijk hier haar hoogte- en dieptepunten over de nieuwe deelnemers.