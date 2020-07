Vrouw

Donderdag 23 juli begint het tv-programma Louisa & Rowan: Eerste hulp bij poetsen. Het transgender-koppel (beiden 35 jaar) schiet mensen die letterlijk een puinhoop van hun leven maken, te hulp. In de eerste aflevering is het al meteen raak wanneer ze met UV-licht op het bed schijnen... Vanavond is de eerste aflevering om 20:30 uur te zien op TLC, of bekijk nu alvast de eerste twee afleveringen op Dplay.