René Karst in tranen: 'Had dit ook niet kunnen beleven’

Video

René Karst, bekend van feestmuziek zoals ‘Liever Te Dik In De Kist’ en ‘Atje Voor De Sfeer’, kreeg in maart vorig jaar als één van de eerste Nederlanders corona. Zijn leven, en dat van zijn familie, stond in één keer op zijn kop. In deze driedelige serie blikt René terug op het meest bewogen jaar in zijn leven. In deze tweede aflevering gaat René terug naar het ziekenhuis waar hij zware dagen achter de rug heeft.