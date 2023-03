'Wagner-baas krijgt problemen met Poetin'

Video

De video waarin een Oekraïense soldaat wordt geëxecuteerd zorgt voor enorm veel internationale ophef. Het zou gaan om Tymofiy Sjadoera. Nu de soldaat een naam en een gezicht heeft, is hij een grote symbolische waarde in deze gruwelijke oorlog. Rusland-expert Bob Deen over deze gebeurtenis en de toenemende interne strijd bij de Russische krijgsmacht.