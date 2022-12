Hélène Hendriks: 'Deze trap na is niet nodig'

FC Utrecht nam vrijdag afscheid van Henk Fraser, die na een incident op het trainingsveld de eer en aan zichzelf hield en opstapte. Thijs van Es liet weten dat de club hem had ontslagen als Fraser de beslissing niet zelf had genomen. Een onnodige uitspraak volgens Hélène Hendriks, laat zij weten in Vandaag Inside.