Confrontatie: zwaar verwaarloosde kat uit huis gehaald

Video

Van de miljoenen huisdieren die er in Nederland rondlopen, krijgen er veel niet de zorg die ze nodig hebben. Sommige dieren worden zelfs compleet verwaarloosd. In deze aflevering van Handhavers lopen we mee met inspecteur Jan van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. We treffen een kat die direct meegenomen wordt voor medische hulp.