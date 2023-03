Meisje deelt schokkende details straatintimidatie: 'Hij sleurde haar mee'

Video

Sissen, nafluiten, stalking en zelfs verkrachting. Intimidatie van jonge vrouwen op straat is een groeiend probleem. Driekwart van de vrouwen tussen de 15 en 34 jaar uit Amsterdam zegt wel eens lastig te zijn gevallen op straat. Om jonge meisjes ook weerbaarder te maken tegen deze vorm van geweld, heeft vechtsportexpert Martijn Bos een speciale training ontwikkeld. De Telegraaf was bij zo'n training in Haarlem aanwezig.