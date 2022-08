Fan in discussie met Danny Ghosen: 'Steek geen moeite in dat soort mensen'

Video

Een fan wil tijdens opnames in Ter Apel op de foto met Danny Ghosen. De twee raken in een discussie over de aanpak van het asielbeleid, de hele aflevering van Danny’s Wereld is vrijdag om 22:00 uur te zien op NPO2.