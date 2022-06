‘Katja Schuurman, kijk hiermee uit!’

Video

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week onder andere over Anouk, die zaterdag voor de derde keer in het huwelijksbootje stapt. Jan weet wat ze aantrekt. Verder is Jan het niet eens met de nieuwe nummer één in de FHM Top 500, de lijst met de mooiste vrouw van Nederland en Katja Schuurman krijgt van Jan een liefdesadvies.