Openhartige Ruud de Wild reageert op transfergerucht

Video

Ruud de Wild heeft de rol van verteller te pakken in The Passion 2022. De radio-dj vertelt in gesprek met verslaggever Jordi Versteegden waarom hij ‘ja’ heeft gezegd tegen deze nieuwe klus. Ook reageert Ruud op de geruchten dat hij NPO Radio 2 zou gaan verlaten om NPO 3FM te helpen uit hun luistercijfers-crisis.