Heftige aanrijding in woonwijk Enschede gefilmd: ’Wow!’

16:31 Video

Zondagavond werd een voetganger geschept door een auto in de wijk Boswinkel in Enschede. De aanrijding, die mogelijk opzettelijk was, werd door een buurtbewoner gefilmd. Video via Dumpert. Ook iets gefilmd op de weg? Mail uw video dan naar verkeer@telegraaf.nl