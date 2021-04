Hiddema keert terug: 'Voel nu ontzag en waardigheid'

Video

Theo Hiddema is terug in Den Haag en dinsdag geïnstalleerd als Eerste Kamerlid voor Forum voor Democratie. Eerder was hij juist klaar met al het gedoe rondom de partij en verliet hij de Tweede Kamer. Nu is hij helemaal in zijn nopjes met zijn nieuwe functie. Pim Sedee ving Hiddema op na zijn installatie.