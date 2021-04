‘Teksten The Passion aangepast door debat Rutte’

Video

Live vanuit Roermond is donderdagavond de elfde editie van het Paasspektakel The Passion te zien. Humberto Tan is dit keer de verteller. Tijdens de laatste repetities verklapt de presentator dat het debat van vandaag last-minute een plek heeft gekregen in het verhaal. The Passion is om half 9 te zien op NPO1.