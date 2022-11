Flitspaal-primeur in Hoorn: ‘Ik ben er niet zo blij mee’

Video

In Hoorn is dinsdag de eerste flexibele flitspaal neergezet. Deze flitspaal blijft twee maanden staan om te meten of door de flitspaal het aantal hardrijders, en daarmee het aantal ongelukken, naar beneden gaat. Hein Keijser zocht de hardrijders op.