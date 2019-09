Verleidelijke Aurelia is supertrotse boerin

Binnenland

Het werken in de voedselindustrie heeft Aurelia altijd al aangesproken; eerst thuis op de boerderij en nu in het laboratorium. Ze zorgt zowel thuis als op haar werk voor voedsel van de hoogst mogelijke kwaliteit. Aurelia is supertrots op de Nederlandse voedselmakers, haar bijdrage en haar agrarische afkomst.