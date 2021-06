Crossmotoren op lompe wijze gestolen

Video

Een garagebedrijf in Eindhoven heeft woensdagochtend 30 december 2020 ongewenst bezoek gehad van vier inbrekers. Op bewakingsbeelden is te zien hoe het viertal vrij lomp te werk gaat. Heeft u tips voor de politie? Bel 0800-6070 of anoniem naar 0800-7000.