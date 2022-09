Karen redt dieren in oorlogsgebied: 'Er is zelfs op honden geschoten'

Karen Soeters, oprichtster van dierenwelzijnsorganisatie House of Animals, is afgelopen week met een groep vrijwilligers naar Oekraïne afgereisd om dieren in het oorlogsgebied te redden. Met Nederlandse donaties draagt de stichting bij aan de opvang van de overgebleven – en vaak getraumatiseerde – dieren.