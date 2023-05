Zien: sexy dansles als ‘medicijn’ voor vrouwen

07:52 Video

Geschreeuw, gekreun en sexy bewegingen. In een Rotterdamse dansschool gaat een groep vrouwen zo op zoek naar hun innerlijke kracht. De populaire danslessen van Rony Louanne passen in een trend waarbij steeds meer mensen op zoek gaan naar alternatieve therapieën voor hun mentale problemen. In de rubriek Spraakmakend besteden de makers aandacht aan een opmerkelijk verhaal of fenomeen in Nederland.