‘Heel kwalijk dat kabinet horeca geen perspectief biedt’

Financieel

De horeca moet rekening houden met een sluiting tot en met december. Dat bleek uit de woorden van Hugo de Jonge van afgelopen dinsdag. Staatssecretaris Mona Keijzer stelde niet veel later echter dat dit allerminst zeker is. Volgens DFT-columnist Martin Visser weten ondernemers niet waar ze aan toe zijn en dat is kwalijk.