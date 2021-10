David (27) had anorexia: ‘Niet eten was echt een dagtaak’

Video

David (27) had anorexia: ‘Niet eten was echt een dagtaak’ David Samwel (27) worstelde net als veel andere geadopteerde jongeren met zijn identiteit en afkomst. Dit resulteerde op jonge leeftijd in een heftige eetstoornis, anorexia nervosa. Slechts 1 op de 10 patiënten is hierbij man. In de nieuwe Praat Mee vertelt David aan Karlijn Bernoster zijn aangrijpende verhaal.