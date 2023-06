Roekeloos: bestuurder rijdt 150 km/u met voet aan het stuur

07:44 Video

Een automobilist uit België heeft zich in de nesten van de politie gewerkt nadat hij herkend werd in een video waarin hij met zijn auto roekeloos over de weg rijdt. Ook iets opmerkelijks gefilmd op de weg? Mail dit naar verkeer@telegraaf.nl.