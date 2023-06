Steeds meer jongeren met wapens: 'Je voelt je machtiger'

08:11 Video

Het wapenbezit onder jongeren in Nederland neemt toe. Deze trend is al langer zichtbaar in de vier grote steden, maar ook steeds vaker daarbuiten. De gemeente Vlaardingen is daarom een campagne begonnen om jongeren bewust te maken van de gevaarlijke gevolgen van wapenbezit.