Bizarre scène Linda de Mol-serie: Talpa reageert!

Video

De eerste aflevering van de nieuwe serie Five Live van Linda de Mol heeft heel wat stof doen opwaaien. Zo zou het personage dat wordt gespeeld door Linda in de laatste scène afrekenen met één van haar grootste criticasters, Angela de Jong én is de naam van een ander personage wel heel pijnlijk gekozen. Verslaggever Jordi Versteegden haalde reacties bij Linda’s manager en de producent van de serie.